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Евлоев сдал положительный тест на коронавирус, бой с Ландвером перенесен

01:41
Мовсар Евлоев. Фото Instagram
Мовсар Евлоев. Фото Instagram

Российский боец UFC Мовсар Евлоев сдал положительный тест на Covid-19, его поединок с американцем Нейтом Ландвером будет перенесен на один из ближайших турниров. Об этом сообщается в Instagram команды Евлоева.

Бой должен был пройти в ночь на 6 декабря на турнире UFC Vegas 16 в Лас-Вегасе.

На счету 26-летнего Евлоева 13 побед в 13 боях в ММА (3-0 в UFC). В UFC он выступает в полулегком весе, а ранее был чемпионом М-1 в легчайшей весовой категории.

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