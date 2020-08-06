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«Это была не моя еда». Олейник прокомментировал плевок Льюиса

21:31
Деррик Льюис и Алексей Олейник.
Деррик Льюис и Алексей Олейник.
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Российский тяжеловес UFC Алексей Олейник на пресс-конференции прокомментировал видео, которое записал его соперник американец Деррик Льюис.

Ранее Льюис выложил в Instagram видео, где плюет в контейнер с едой, которая якобы предназначалась Олейнику.

 — Я думаю, это говорит только о его культуре и образовании, — сказал Олейник. — Это личная культура человека. Но я видео не видел. Ничего не видел, не знаю, чем он решил себя развлечь. Это была не моя еда, естественно.

Бой между Олейником и Льюисом состоится 9 августа рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе и возглавит турнир UFC Fight Night 174. На счету 43-летнего Олейника 59 побед, 13 поражений и 1 ничья. У 35-летнего Льюиса — 23 победы и 7 поражений.

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