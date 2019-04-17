"Эти люди - особенные для меня". Хабиб поделился фотографией с отцом и тренером

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал новое фото в своем Инстаграме. На снимке присутствует сам спортсмен, его тренер Хавьер Мендес и отец - Абдулманап Нурмагомедов.

– Люблю этих людей. Эти люди особенные для меня, – написал Нурмагомедов в своем Инстаграме.

Напомним, что россиянин готовится к своему следующему бою, соперником в котором может стать Дастин Порье. Ожидается, что поединок состоится в сентябре.

Боец был дисквалфицирован на 6 месяцев за драку с командой Конора Макгрегора после поединка за чемпионский титул в октябре, в Лас-Вегасе, на турнире UFC 229.