ESPN: соперником Фергюсона вместо Нурмагомедова станет Гэтжи

Турнир UFC 249, на котором должен был выступить россиянин Хабиб Нурмагомедов, может состояться на западном побережье США. Участниками главного боя могут стать Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, однако соответствующий контракт еще не заключен, сообщает ESPN.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном изначально планировался 18 апреля в Нью-Йорке. Центр по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) 15 марта вынес рекомендацию об отмене или переносе в течение следующих восьми недель мероприятий с участием более 50 человек на всей территории страны из-за коронавируса. Новая площадка для проведения турнира не была найдена. Хабиб заявил, что не может сейчас покинуть Россию из-за карантина.

Гэтжи провел в смешанных единоборствах 23 поединка, одержав 21 победу (18 нокаутом) и потерпев 2 поражения. На счету Тони Фергюсона 25 побед (12 нокаутом) и 3 поражения.