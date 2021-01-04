Энтони Петтис хочет провести боксерский бой с блогером Джейком Полом

Бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис рассказал о возможном поединке по правилам бокса с блогером Джейком Полом.

«Я бы с удовольствием боксировал. Я еще не боксировал, так что у меня 0-0. Бокс — это то, за чем я наблюдал всю свою жизнь. Вот почему я ввязался в драку, честное слово. Думаю, что перед уходом на пенсию буду заниматься боксом», — цитирует Петтиса TMZ.

С 2009 по 2010 годы Петтис выступал в лиге WEC, которая принадлежала UFC. Там он стал чемпионом в легком весе. Титул UFC он завоевал в 2013 году, в 2014-м провел его защиту, а в 2015-м утратил. Петтис выступал в UFC в трех весовых категориях — полулегкой (1-1), легкой (7-7) и полусредней (3-1). Всего у американца 24 победы и 10 поражений в ММА.

Последний бой 33-летний Петтис провел в ночь на 20 декабря на турнире UFC Fight Night, выиграв единогласным решением судей у Алекса Мороно. Поединок с Мороно стал заключительным по его контракту с UFC.