Емельяненко заявил, что готов пожать руку Кокляеву перед боем

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил «СЭ», что готов пожать руку Михаилу Кокляеву перед их боксерским поединком, который пройдет 29 ноября в Москве.

В конце сентября во время передачи журналиста Азамата Бостанова Кокляев бросил в Емельяненеко кепкой. Александр кинул ей же в Михаила, после чего стронгмен получил рассечение брови.

— Вы готовы пожать руку Кокляеву после той ситуации?

— А почему не пожать? Всякое бывает в жизни. В ситуации с кепкой ничего такого не произошло.

— Бросил вас в ней.

— Ну и что? Он мне не враг, ничего плохого не сделал. Ну бросил кепкой, получил обратно. Протянет мне руку, почему бы и не пожать.

На счету 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. Также он провел один бой в боксе (ничья). 40-летний Кокляев — двукратный чемпион России по тяжелой атлетике (2002, 2003), самый титулованный российский стронгмен (силовой экстрим), ни в ММА, ни в боксе не выступал. (Илья Андреев)

Полностью интервью Александра Емельяненко — здесь.