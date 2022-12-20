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Сегодня, 15:27

Прохазка рассказал, почему отказался от титула чемпиона

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) заявил, что ему тяжело далось решение расстаться с титулом.

«Для меня было очень тяжело расстаться с титулом, — сказал чешский боец в интервью The MMA Hour. — Не хочу об этом много говорить. Но после разговора с UFC я понял: шоу должно продолжаться.

Я хочу остаться чемпионом. Не важно, есть ли у меня травма или нет. Но если это лучшее, что я могу сделать [оставить пояс], я готов. Мой путь — быть лучшим бойцом в мире, а не только в полутяжелом весе. Вот почему я освободил титул. Я жду момента, чтобы полностью восстановленным вернуться в октагон».

Прохазка выбыл из-за тяжелой травмы. Из-за этого он отказался от титула чемпиона. Вакантный титул разыграют Гловер Тейшейра (33-8) и Джамал Хилл (11-1). Бой состоится 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

UFC
ММА
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