«Его уважали и друзья, и враги». Бывший тренер «Спартака» Романцев отреагировал на смерть отца Хабиба

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев выразил свои соболезнования в связи с кончиной Абдулманапа Нурмагомедова.

— Пришла беда. Большая беда! Не стало того, кого уважали все — и друзья, и враги, — сказал Романцев. — Не стало замечательного, мудрого человека, заботливого отца, чья душа и сердце принадлежали всем, кому он улыбался и жал руки. Таким и останется в нашей памяти Абдулманап Нурмагомедов.

В таких случаях часто говорят: «Господь забирает к себе лучших...». Что ж, если это так, то почему в 57 лет? Почему в самом расцвете сил тогда, когда он так нужен своим близким, друзьям — всем, кто черпал в общении с ним такую нужную в наше нелегкое время силу, мужество и веру в себя? Почему...

Ушел человек, которого будет помнить не одно поколение. Ушел, оставив после себя не только светлые воспоминания, но и того, кто сделает все, чтобы с честью звучало не только гордое имя отца, но и той земли, на которой он вырос и стал бойцом. Таким, каким воспитал его уважаемый Абдулманап. Светлая ему память...

А тебе, Хабиб мужества и наши искренние соболезнования. (Александр Львов)