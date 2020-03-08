Эдсон Барбоза намерен покинуть UFC

Боец легкого веса Эдсон Барбоза сообщил в Twitter, что намерен покинуть UFC. 34-летний бразилец обратился к промоушену с официальной просьбой расторгнуть с ним контракт.

— Я очень благодарен за те 10 лет, которые работал на эту компанию. Я выкладывался в каждом бою, чтобы подарить фанатам настоящее зрелище. Но теперь пришло время двигаться вперед. У меня нет времени ждать. Отпустите меня, пожалуйста", — написал Барбоза.

В UFC Барбоза одержал 14 побед и потерпел 8 поражений. В декабре 2017 года он проиграл Хабибу Нурмагомедову единогласным решением судей.