Аманда Нуньес рассказала, почему ее не любят в Бразилии

Бывшая чемпионка легчайшего веса и действующая чемпионка женского полулегкого веса 33-летняя Аманда Нуньес (21-5) признала, что, возможно, соотечественники ее недолюбливают.

«Думаю, [бразильцы] не любят меня, потому что я живу в Штатах и моя карьера началась здесь, в таких крупных промоушенах, как Strikeforce и UFC, — сказала Нуньес в интервью Troca??o Franca. — Мне пришлось покинуть Бразилию, иначе я бы просто не смогла бы драться.

Когда передо мной открылись возможности, я воспользовалась ими и, слава богу, стала той, кем я являюсь сейчас. Может быть, бразильцам нравятся те бойцы, которые остались в Бразилии. Я не знаю. Возможно, я им не нравлюсь, но что я могу с этим поделать?".

Нуньес подерется с 32-летней чемпионкой легчайшего веса UFC Джулианной Пеньей (11-4) 30 июля на UFC 277 в Далласе, США.