Джо Роган: «Чак Лиделл создал UFC. Он был чертовым монстром»

Комментатор UFC Джо Роган заявил, что экс-чемпион в полутяжелом весе Чак Лиделл (21-9) привлек многих людей в смешанные единоборства.

«Чак Лиделл в расцвете сил был чертовым монстром, — сказал Роган в своем подкасте. — Он умел держать удар. Он мог принять удар в подбородок, пойти на тебя и ударить. А потом, когда он побеждал, он рычал! Это было безумие, чувак.

Он создал UFC. В 2005 году UFC стала популярной благодаря большому финалу между Стефаном Боннером и Форрестом Гриффином на The Ultimate Fighter. Каждый смотрел его по телевизору. Люди говорили: «Что это такое? Это дико». Но потом они видели чемпиона. Они видели Чака Лидделла, когда он был чертовым зверем».

Лиделл вошел в Зал славы UFC в 2009 году. Он завершил карьеру в 2010 году, но вернулся ради боя с Тито Ортисом (21-12) в 2018 году.