Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:34

В Госдуме РФ отреагировали на отказ Монсона от гражданства США

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал отказ бойца ММА Джеффа Монсона от американского паспорта.

«Давно наблюдаю за ним. Я с ним до этого встречался, Владимир Жириновский с ним виделся. В политике он давно, еще с тех пор, когда жил в США. Он идеологический, переехал в РФ и участвовал в выборных кампаниях, был муниципальным депутатом, открывал залы, помогал спорту. Такие люди нам нужны. После того, как он десять лет прожил в России, сдает американский паспорт. Я поддерживаю Монсона, лично знаю его, он очень интересный и хороший мужик. У него непростая судьба, в том числе и в спорте, но мы относимся к нему с благодарностью. Он относится с душой к тому вопросу, что он пропагандирует. Можем увидеть его на руководящей должности? Любого гражданина России можем увидеть на любой должности, если соответствует тем критериям, которые требуют его должность. Монсон на сегодняшний день полноценный гражданин РФ, который отказался от гражданства США, почему бы и нет?» — приводит слова Свищева MMA.Metaratings.ru.

23 мая Монсон отказался от паспорта гражданина США, который сдал в американском консульстве в Стамбуле. В 2018 году 52-летний Монсон стал гражданином Российский Федерации.

Следующий бой Джефф проведет 25 мая против главы Федерации бокса Ингушетии Лом-Али Газгириева.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/v-gosdume-rf-otreagirovali-na-otkaz-monsona-ot-grazhdanstva-ssha-253557/
Джефф Монсон
Дмитрий Свищев
UFC
ММА
Читайте также
ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода матча со «Спартаком»
Роналду разочарован в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу? Подробности
МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно
В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сбросили взрывное устройство
В Белом доме предрекли потерю экономических достижений при дефолте
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джо Роган: «Чак Лиделл создал UFC. Он был чертовым монстром»
Новости
RSS RSS
Все новости