В Госдуме РФ отреагировали на отказ Монсона от гражданства США

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал отказ бойца ММА Джеффа Монсона от американского паспорта.

«Давно наблюдаю за ним. Я с ним до этого встречался, Владимир Жириновский с ним виделся. В политике он давно, еще с тех пор, когда жил в США. Он идеологический, переехал в РФ и участвовал в выборных кампаниях, был муниципальным депутатом, открывал залы, помогал спорту. Такие люди нам нужны. После того, как он десять лет прожил в России, сдает американский паспорт. Я поддерживаю Монсона, лично знаю его, он очень интересный и хороший мужик. У него непростая судьба, в том числе и в спорте, но мы относимся к нему с благодарностью. Он относится с душой к тому вопросу, что он пропагандирует. Можем увидеть его на руководящей должности? Любого гражданина России можем увидеть на любой должности, если соответствует тем критериям, которые требуют его должность. Монсон на сегодняшний день полноценный гражданин РФ, который отказался от гражданства США, почему бы и нет?» — приводит слова Свищева MMA.Metaratings.ru.

23 мая Монсон отказался от паспорта гражданина США, который сдал в американском консульстве в Стамбуле. В 2018 году 52-летний Монсон стал гражданином Российский Федерации.

Следующий бой Джефф проведет 25 мая против главы Федерации бокса Ингушетии Лом-Али Газгириева.