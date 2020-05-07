Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко и оскорбил Соловьева

Российский актер и музыкант Никита Джигурда вызвал на поединок российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

Ранее Емельяненко прокомментировал вызов 59-летнего Джигурды на бой 56-летнего телеведущего Владимира Соловьева, сказав, что с обоих сыпется песок.

— Это не хайп и не договоренность ради пиара, — написал Джигурда в Instagram. — Это реальность сегодняшней жизни. Я отвечаю за свои слова и не откажусь от них!

Уверен в том, что после своего оскорбительного комментария в мой адрес Александр Емельяненко не побоится выйти со мной на боксёрский ринг и ответит за свои необдуманные, унижающие мою честь фразы, размноженные серьезными изданиями. Уверен, что любимый и уважаемый мною (в отличие от Владимира Соловьева) Александр Емельяненко не такой же понтарь, как вечерний ***, зассавший выйти со мной на боксерский ринг!