Джастин Гейджи ответил Конору Макгрегору: «Он отказывался от боя со мной шесть раз»

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гейджи (25-4) сомневается, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) будет против него драться.

«Он отказывался от боя со мной шесть раз. Чтобы драться с Конором, нужно проиграть [прошлый бой]. Так что я не понимаю, что происходит», — сказал Гейджи на пресс-конференции.

Макгрегор в Twitter бросил вызов Гейджи, отметив, что он даст ему пощечину.

Гейджи нокаутировал Дастина Порье (29-8) во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.