Велимурад Алхасов извинился перед Минеевым за драку

Российский боец ММА Велимурад Алхасов извинился перед Владимиром Минеевым за инцидент, возникший в ходе одного из турниров AMC Fight Nights в декабре прошлого года.

Тогда между Минеевым и Исмаиловым случилась потасовка в клетке. За друга решил заступиться Алхасов. Такой поступок не понравился Минееву.

«У нас с Минеевым был маленький конфликт. На эмоциях получилось то, что получилось. Я хочу извиниться», — сказал Алхасов Минееву на пресс-конференции после турнира AMC Fight Nights 105 в Сочи.

В главном событии AMC Fight Nights 105, который состоялся 16 октября в Сочи, Минеев победил Исмаилова досрочно в третьем раунде.