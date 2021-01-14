Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Дядя Нурмагомедова высказался о переговорах Хабиба по возвращению в UFC

13:23
Теги:

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, поделился для «СЭ» ожиданиями от встречи спортсмена с президентом UFC Даной Уайтом. На ней может решится вопрос о возвращении Хабиба на 30 бой.

«Все вопросы к самому спортсмену. Я хочу, чтобы он вернулся... А что он сам решит — это я уже не знаю, ему решать. Этим я не занимаюсь», — сказал Нурмагомед Нурмагомедов.

(Данил Алешин)

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир