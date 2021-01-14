Дядя Нурмагомедова высказался о переговорах Хабиба по возвращению в UFC
13:23
Нурмагомед Нурмагомедов, дядя российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, поделился для «СЭ» ожиданиями от встречи спортсмена с президентом UFC Даной Уайтом. На ней может решится вопрос о возвращении Хабиба на 30 бой.
«Все вопросы к самому спортсмену. Я хочу, чтобы он вернулся... А что он сам решит — это я уже не знаю, ему решать. Этим я не занимаюсь», — сказал Нурмагомед Нурмагомедов.
(Данил Алешин)
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