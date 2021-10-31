Народный артист РФ Эдгард Запашный в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу россиянина Петра Яна над Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267.

«Кори был хорош. Первые два раунда Петру пришлось быть очень внимательным. Обоим не хотелось бороться, в партер они вообще не переходили. Ян показал всем, что он находится в великолепной форме. Он был готов к длинному бою, отлично подготовился. В текущем дивизионе для Яна нет равных, он наголову всех сильнее. Для формальности можно еще раз побить Стерлинга», — сказал Запашный в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

30 октября 28-летний Ян победил 29-летнего Сэндхагена единогласным решением судей и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

Россиянин одержал 16 побед и потерпел два поражения в ММА. В активе новозеландца 14 побед и четыре поражения.