Мераб Двалишвили: «Петр Ян должен вести себя поскромнее. Я едва не дал ему оплеуху»

Боец легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (15-4) рассказал о встрече с экс-чемпионом в легчайшем весе Петром Яном (17-4) в Абу-Даби и посоветовал россиянину вести себя поскромнее.

«Если бы у него не было боя [против О'Мэлли], я бы дал ему оплеуху, — сказал Двалишвили MMA Fighting. — Тем более когда он дрался с Алджо, он сказал, что, мол, когда нас увидит, то побьет всю нашу команду. Что за хрень?

Когда я увидел его в Абу-Даби, он готовился к бою с [Шоном] О'Мэлли — это было за три дня до боя, и я был уважителен. Я держался в стороне, пока он разговаривал с Алджо, и я не хотел подходить к нему близко, потому что у него был бой, он сгонял вес. Он делал свою работу. Я был уважителен.

Он показал на меня и сказал: «Он мелковат». Я пошел и встал [рядом с ним], как будто это было смешно. Я пытался оценить его, а потом он снова указал на меня и сказал, что я ноль. Он самоуверенный. Большинство бойцов скромные. Я не думаю, что Петр скромный, и он должен вести себя поскромнее».

Ян подерется с Двалишвили 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.