Дрозд заявил, что его мозг отказывается анализировать поединок Дацика и Штыркова

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд поделился мнением о возможном поединке по правилам бокса между Иваном Штырковым и Вячеславом Дациком.

«Такой поединок у меня мозг отказывается анализировать. Мне кажется, это равнозначный бой по правилам бокса. Это будет битва двух титанов. Кто кого зашибет, не знаю. 50 на 50. Ваня сейчас на ходу, а Дацик тоже давно набрал полный ход. Это два коренастных, крепких парня с тяжелым ударом. Не знаю, кому отдать предпочтение», — приводит слова Дрозда MMA.Metaratings.ru.

Вячеслав Дацик выступил с обращением к Ивану Штыркову, в котором призвал его провести поединок по правилам бокса. Ранее команда Штыркова предлагала Дацику провести поединок по правилам ММА.