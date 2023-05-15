Штырков ответил Гаджиеву, предложившему бойцу бой с Минеевым

Российский боец Иван Штырков выразил готовность принять предложение Камила Гаджиева, выразившего желание сделать бой Ивану с Владимиром Минеевым по правилам кикбоксинга.

«На счет предложения Камила, шумная история должна иметь достойное предложение, чтобы согласится на участие в ней. Если все будет серьезно, то я, конечно, в деле! Не вижу препятствий тому, чтобы выступать за пределами RCC», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Штырков победил Петра Романкевича в главном событии RCC 15, который проходил 13 мая в Екатеринбурге. По итогам трех раундов судьи не смогли определить победителя, а в экстра-раунде сильнее оказался Штырков. После поединка Гаджиев сообщил о желании сделать Ивану бой против Минеева на площадке Федерации кикбоксинга России.