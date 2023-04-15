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Сегодня, 14:01

Дрозд: «Пираев — хайповый боец, сегодня один из известнейших в своей весовой категории»

Мария Гусева
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Боксер и комментатор Григорий Дрозд поделился ожиданиями от поединка Марифа Пираева против Родриго Капораля на турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я больше знаю Пираева, такой агрессивный боксер, сегодня один из известнейших в своей весовой категории. Хайповый боец, у которого есть свои поклонники», — приводит РЕН ТВ слова Дрозда.

Он добавил, что Пираев должен уверенно победить Капораля.

Поединок Пираева и Капораля пройдет 21 апреля и станет соглавным боем турнира. Главным поединком вечера станет реванш Александра Шлеменко и Ясубея Эномото.

Капораль уже встречался с Пираевым и выиграл у него решением судей.

Источник: РЕН ТВ
Григорий Дрозд
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