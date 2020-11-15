Дос Аньос заявил о желании провести бой с Макгрегором

Бразильский боец ММА Рафаэь Дос Аньос хотел бы провести поединок с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом бразилец заявил после победы над Полом Фелдером.

«Если Хабиб действительно закончил, то это оставляет дивизион (легкий — Прим. «СЭ») открытым. На мой взгляд, только я и Конор — настоящие чемпионы этого дивизиона. Остальные — это временные чемпионы. Сейчас дивизион открыт для того, чтобы наш с Конором бой состоялся.

36-летний дос Аньос одержал 30 побед в ММА при 13 поражениях. У 36-летнего Фелдера 17 побед и 6 поражений.