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Дос Аньос заявил о желании провести бой с Макгрегором

06:57
Рафаэль Дос Аньос (спарава). Фото Twitter
Рафаэль Дос Аньос (спарава). Фото Twitter
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Бразильский боец ММА Рафаэь Дос Аньос хотел бы провести поединок с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом бразилец заявил после победы над Полом Фелдером.

«Если Хабиб действительно закончил, то это оставляет дивизион (легкий — Прим. «СЭ») открытым. На мой взгляд, только я и Конор — настоящие чемпионы этого дивизиона. Остальные — это временные чемпионы. Сейчас дивизион открыт для того, чтобы наш с Конором бой состоялся.

36-летний дос Аньос одержал 30 побед в ММА при 13 поражениях. У 36-летнего Фелдера 17 побед и 6 поражений.

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