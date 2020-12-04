Дос Аньос вспомнил бой против Хабиба: «Я заставил его хрипеть»

Бразильский боец UFC Рафаэль дос Аньос вспомнил, как чуть не задушил россиянина Хабиба Нурмагомедова. Также он надеется, что их реванш все же состоится.

«Хабиб сказал, что его не интересует бой с Конором или Дастином, поскольку обоих задушил. Меня он не задушил. На самом деле, я заставил его хрипеть пока ребро не выскочило и не спасло от удушения. Он победил меня честно, но еще никто не был так близок к тому, чтобы вырубить чемпиона. Мой план состоял в том, чтобы побить его брата и отправиться за этой шеей снова. Этот план оказался несостоятельным по независящим от меня причинам, но я продолжу оттачивать технику на тот случай, если он решит вернуться и выберет меня», — написал дос Аньос в Instagram.

Бой между дос Аньосом и Хабибом состоялся в апреле 2014 года. Нурмагомедов победил единогласным решением судей.