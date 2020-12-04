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Дос Аньос вспомнил бой против Хабиба: «Я заставил его хрипеть»

07:39
Рафаэль дос Аньос. Фото Instagram
Рафаэль дос Аньос. Фото Instagram
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Бразильский боец UFC Рафаэль дос Аньос вспомнил, как чуть не задушил россиянина Хабиба Нурмагомедова. Также он надеется, что их реванш все же состоится.

«Хабиб сказал, что его не интересует бой с Конором или Дастином, поскольку обоих задушил. Меня он не задушил. На самом деле, я заставил его хрипеть пока ребро не выскочило и не спасло от удушения. Он победил меня честно, но еще никто не был так близок к тому, чтобы вырубить чемпиона. Мой план состоял в том, чтобы побить его брата и отправиться за этой шеей снова. Этот план оказался несостоятельным по независящим от меня причинам, но я продолжу оттачивать технику на тот случай, если он решит вернуться и выберет меня», — написал дос Аньос в Instagram.

Бой между дос Аньосом и Хабибом состоялся в апреле 2014 года. Нурмагомедов победил единогласным решением судей.

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