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Дональд Трамп приехал на UFC 244

06:39
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Президент США Дональд Трамп посетил турнир UFC 244, в его главном бою встретятся Нейт Диас и Хорхе Масвидаль. Победитель поединка в полусреднем весе получит пояс «самого жесткого гангстера».

Трамп прибыл в окружении свиты и поприветствовал окружающих.

Диас в предыдущем бою одержал победу над Энтони Петтисом на турнире UFC 241, а Масвидаль отправил в нокаут Бена Аскрена на UFC 239.

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