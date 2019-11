Дональд Трамп приехал на UFC 244

Президент США Дональд Трамп посетил турнир UFC 244, в его главном бою встретятся Нейт Диас и Хорхе Масвидаль. Победитель поединка в полусреднем весе получит пояс «самого жесткого гангстера».

Трамп прибыл в окружении свиты и поприветствовал окружающих.

Here is President Trump entering MSG for UFC 244. ? @jasonrubin91 pic.twitter.com/AVbbFHk6Av