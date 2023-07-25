Дмитрий Бикрев: «Оливейра был плохим актером в бою со Шлеменко»

Чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрев прокомментировал победу Александра Шлеменко над Алексом Оливейрой на турнире SFC8.

«Видел чудо-удушающий прием. Это из разряда Емельяненко — Ершов. Так не душат. Те, кто разбираются в борьбе, сразу скажут, что таких удушающих не бывает — и по позиции, и с таким захватом. Оливейра — плохой актер», — сказал Бикрев «РБ Спорт».

Шлеменко победил Оливейру удушающим приемом в первом раунде. На счету Александра теперь 62 победы, 15 поражений и одна ничья. Он прервал серию из трех поединков без побед.