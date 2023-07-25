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Сегодня, 13:20

Менеджер Александра Емельяненко рассказал о состоянии бойца

Виктория Кравченко
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Менеджер российского бойца Александра Емельяненко Никита Бурчак рассказал о самочувствии спортсмена. Он заявил, что тот сейчас находится в хорошем расположении духа.

«Отлично. Я имел возможность лично убедиться в этом. Саша не только хорошо физически себя чувствует, но и находится в замечательном расположении духа. В настоящий момент он тренируется каждый день, по-моему, даже без выходных. Но занятия тормозит его правое плечо, которое он травмировал перед противостоянием с Иваном Ершовым», — заявил Бурчак RT.

Ранее Александр Емельяненко рассказал, почему решил отправиться в Ингушетию на реабилитацию.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1178911-burchak-emelyanenko-samochuvstvie
Александр Емельяненко
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