Менеджер Александра Емельяненко рассказал о состоянии бойца

Менеджер российского бойца Александра Емельяненко Никита Бурчак рассказал о самочувствии спортсмена. Он заявил, что тот сейчас находится в хорошем расположении духа.

«Отлично. Я имел возможность лично убедиться в этом. Саша не только хорошо физически себя чувствует, но и находится в замечательном расположении духа. В настоящий момент он тренируется каждый день, по-моему, даже без выходных. Но занятия тормозит его правое плечо, которое он травмировал перед противостоянием с Иваном Ершовым», — заявил Бурчак RT.