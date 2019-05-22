Дисквалификация Абубакара Нурмагомедова и Тухугова сокращена на 35 дней, они смогут биться на UFC 242

Дискквалификация российских бойцов ММА Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова сокращена на 35 дней, сообщает аккаунт Хабиба Нурмагомедова в Инстаграме.

- Официально. Атлетическая комиссия штата Невада вынесла вердикт по делу Зубары Тухугова и Абубакара Нурмагомедова, - говорится в сообщении. - Комиссия сократила отстранение бойцов на 35 дней, таким образом, Зубайра и Абубакар могут драться на UFC 242 в Абу-Даби!

Напомним, спортсмены были наказаны за участие в потасовке после боя Лас-Вегасе, в котором Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора. Турнир UFC 242 пройдет в Абу-Даби 7 сентября.