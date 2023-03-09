Дейвисон Фигередо переходит в легчайший вес: «Хочу подраться с Домиником Крузом»

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигередо (21-3) подтвердил, что его следующий бой состоится в легчайшем весе. Также он бросил вызов экс-чемпиону в легчайшем весе Доминику Крузу (24-4).

«Я разговаривал со своим менеджером после боя [с Морено], и мы пришли к выводу, что Доминик Круз был бы отличным соперником, — сказал бразилец в интервью MMA Fighting. — Это был бы отличный первый бой в легчайшем весе. Он — бывший чемпион, я — бывший чемпион, так что в новом дивизионе меня встретит высококлассный боец. Это было бы здорово.

Доминик много двигается, и мы знаем, что нам придется пресечь его беготню. Я бы на 100 процентов изучил его и много тренировал борьбу. Я много тренирую джиу-джитсу, и я бы уделил много времени на тренировку борьбы, особенно защитную. Доминик — легенда, и я знаю, что он отличный боец, он может повалить бойцов. Я бы блокировал его тейкдауны и жестко боксировал».

Фигередо проиграл Брендану Морено (21-6) техническим нокаутом в третьем раунде. Врач не допустил бразильца к четвертому раунду из-за того, что у него полностью закрылся правый глаз. Бой состоялся 21 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.