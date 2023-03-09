Александр Волков оценил выступление Джонса: «Он произвел на меня впечатление»

Восьмой номер рейтинга UFC в тяжелом весе Александр Волков (35-10) уверен, что новый чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) освежит дивизион.

«Очень классный бой, и Джон Джонс отлично использовал ошибки Гана, — сказал Волков на пресс-конференции UFC. — Было интересно посмотреть на Джонса в тяжелом весе, но еще многих вещей мы от него не увидели. Мы увидели, что он умеет доминировать, забирать центр, он хорошо использовал момент для входа в борьбу, подловил на первой же ошибке, но интересно будет посмотреть, как Джонс будет себя чувствовать на дальней дистанции с оппонентами, которые будут лучше сопротивляться в борьбе.

Конечно, поединок произвел на меня впечатление — я думал, что он продлится дольше. Было круто. Интересно наблюдать Джонса в тяжелом весе, и я могу сказать, что он освежит наш дивизион. Сейчас все об этом говорят, и это хорошо».

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.