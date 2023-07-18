Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:25

Алджамейн Стерлинг: «Как можно не радоваться за Нганну? А ведь все называли его глупым»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Действующий чемпион в легчайшем весе UFC Алджамейн Стерлинг (23-3) считает, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) рискнул и выиграл, поставив на себя.

«Фрэнсис Нганну получит мешок денег в бою с Тайсоном Фьюри. Мне это очень нравится, — сказал Стерлинг в своем подкасте. — Все, за что он стоял, за что боролся, что потерял в свое время, он получил обратно, и все вернулось на круги своя. Мы никогда не видели, чтобы такое случалось, чтобы боец покидал UFC в подобной ситуации, это создает совершенно новый прецедент.

Это показывает, что иногда очень круто ставить на себя. UFC — это, как правило, крупнейшее шоу в городе, которое никогда не переплюнуть. И если кто-то говорит: «Я не буду брать птицу в руки, я попытаюсь взять две» или, как в случае с Франсисом, восемь или десять, то это дикая авантюра, и я хочу сказать, что он выиграл. Он выиграл, потому что поставил на себя.
Я рад за него, как можно не радоваться за такого парня, которого многие называли глупым, обзывали и говорили, что «он просрал наследие»? Ребята, мы здесь для того, чтобы бороться за приз. Он только что получил приз, самый большой приз, который только можно получить. Вы можете говорить о поединке все, что хотите, но я буду смотреть бой [с Фьюри]".

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Алджамейн Стерлинг
Франсис Нганну
ММА
0
Читайте также
«Провод застрял в сердечном клапане». Участница чемпионата Европы бросила спорт из-за проблем с кардиостимулятором
Навка опубликовала совместное фото с Костомаровым: «Теплая и душевная встреча получилась»
Россия и Китай проведут военно-морское учение в Японском море в июле
Более 100 млн рублей арестовали на счетах блогера Елены Блиновской
Российские военные отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Слипенко считает, что Макгрегор уже не вернется на прежний уровень

Слипенко — о словах Туменова: «Но и хорошо, что у меня нет стиля, — ко мне не подготовишься»
Новости
RSS RSS
Все новости