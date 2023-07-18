Слипенко считает, что Макгрегор уже не вернется на прежний уровень

Чемпион ACA Виталий Слипенко объяснил, почему болел за ирландского бойца Конора Макгрегора в бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Он тогда был на пике. Мне нравится стиль Макгрегора — я смотрю как зритель и не оцениваю, дерется наш или не наш. У него нестандартная ударная техника, он расстреливал с дистанции и проводил яркие бои. Но поединок с Хабибом получился неконкурентным. Сейчас Конор стал больше шоуменом. Мне кажется, он не вернется на прежний уровень. Смотрю шоу TUF — он врывается, что-то объясняет и уходит. Может быть, даже в нетрезвом виде. Его форма далека от той, которая должна быть у бойца», — приводит «РБ Спорт» слова Слипенко.

Макгрегор встречался с Нурмагомедовым в 2018 году на турнире в Лас-Вегасе. Тогда россиянин победил ирландца. Всего на счету 35-летнего Макгрегора 22 победы и 6 поражений в ММА.