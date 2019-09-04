Американец Дастин Порье сравнил бой против российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с фильмом «Рокки Бальбоа». По его словам, он находится в лучшей форме.

— Этот бой — словно фильм о Рокки Бальбоа, — приводит BT Sport слова Порье. — Выйду на поединок с чемпионом, который никогда не проигрывал. Готов к полной дистанции. Всегда надо быть готовым выдерживать темп все 25 минут. Перед этим боем я прошел самый тяжелый тренировочный лагерь в жизни и нахожусь в лучшей форме за всю карьеру.