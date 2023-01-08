Кормье: «Победа Волкановски над Махачевым станет самым громким апсетом в истории MMA»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) сообщил, что чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (23-1) — явный фаворит в бою с чемпионом в полулегком весе Александром Волкановски (25-1).

«На мой взгляд, если Волкановски выиграет этот бой, это будет самый большой апсет в истории MMA, — сказал Корьме в 3 Rounds with Daniel Cormier. — Почему? Потому что, если вдаваться в детали, для Волкановски этот бой обещает быть очень тяжелым, так как против него выйдет парень с сопоставимыми ему навыками и большими габаритами.

Волк — большой парень. Помните, как я говорил, что Волк, когда играл в регби, был очень большим? Так вот сейчас это не имеет значения. Он все равно будет меньше [Махачева]. И поскольку он будет меньше, Махачев может воспользоваться преимуществом в длине конечностей. Я уверен, что победа Волкановски будет самым громким апсетом в истории MMA".

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.