Цзю кратко отреагировал на решение Хабиба покинуть MMA

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю прокомментировал уход экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова из индустрии ММА.

— Как повлияет его решение завершить свою деятельность в UFC на популяризацию смешанных единоборств в России?

— Вы лучше у него спросите, мы не общаемся, — цитирует Vprognoze.ru Цзю.

34-летний Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года, на его счету 13 побед в 13 поединках в промоушене, россиянин был чемпионом лиги в легком весе. 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

Всего на счету бойца 29 побед в 29 поединках по правилам ММА.