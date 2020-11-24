Даниэль Кормье: «После боя с Джонсом я 4 раза принимал душ. У него воняет изо рта и подмышек»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье вспомнил свой первый бой с Джоном Джонсом в январе 2015-го.

— После первого боя с Джонсом я принимал душ четыре раза, — сказал Кормье в интервью ESPN. — Я сидел в ванной и мылся и мылся, и мылся. У меня было постоянное ощущение, что его грязь и вонь снова липнет ко мне. От него ужасно воняет. Плохое дыхание изо рта, вонь из подмышек. Ужасная вонь.

В их первом поединке Джонс выиграл у Кормье единогласным решением. В реванше через два года, в июле 2017-го, Джонс выиграл уже нокаутом.