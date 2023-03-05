Дана Уайт: «Джонс обошелся с Ганом как с маленьким ребенком»

Глава UFC Дана Уайт уверен, что нет ни одного бойца, который был бы выше уровнем нового чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1).

«У Джонса было три года, чтобы набрать вес. Многие люди говорили, что Джонс выглядит пухлым и бла-бла-бла, а Сирил Ган — монстр с отличной физической формой. Но сегодня Джон Джонс обошелся с ним как с маленьким ребенком. Не думаю, что кто-то выше уровнем Джона Джонса», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Джонс победил Сирила Гана (11-2) и стал новым чемпионом UFC в тяжелом весе. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.