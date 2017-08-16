Дана Уайт: "Нурмагомедов еще не готов к бою с Фергюсоном"

Глава UFC Дана Уайт считает, что боец Хабиб Нурмагомедов пока не готов к поединку с Тони Фергюсоном. Ранее 28-летний россиянин заявил, что хочет встретиться с американцем в ноябре этого года.

Напомним, 15 августа Уайт сообщил, что ближайший бой Фергюсона состоится в октябре. Его соперником в поединке за титул "временного" чемпиона UFC в легком весе станет Кевин Ли.

- Хабиб перенес операцию, пока он не готов (к бою с Фергюсоном. - Прим. "СЭ"), - цитирует Уайта Твиттер журналиста Бретта Окамото. - Бой Фергюсон - Ли точно пройдет 7 октября в Лас-Вегасе.

Напомним, Нурмагомедов должен был встретиться с американцем в марте, но за несколько часов до поединка был госпитализирован из-за ускоренной "сгонки" веса".