Дана Уайт: «Макгрегор считает, что бой Хабиба и Фергюсона не состоится»
Глава UFC Дана Уайт рассказал, что ирландский боец Конор Макгрегор рассчитаывает на то, что поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном не состоится.
— Вот в чем дело: Конор считает, что бой Хабиба против Фергюсона не произойдет, — приводит слова Уайта TMZ Sports. — Мы пытались сделать этот бой очень много раз. Конор считает, что его не будет. Макгрегор хотел провести бой с Серроне в легком весе, потому что он хочет сразиться с Хабибом, если поединок с Фергюсоном не произойдет.
Посмотрим, что произойдет после этого. Конор очень сосредоточится на этом бое с Хабибом.
Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдет 18 апреля на UFC 249 в Нью-Йорке.
35-летний американец провел 28 боев, в которых одержал 25 побед, в том числе 11 нокаутом.
31-летний россиянин одержал 28 побед в 28 поединках, в том числе 8 нокаутом.