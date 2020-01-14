Дана Уайт: «Макгрегор считает, что бой Хабиба и Фергюсона не состоится»

Глава UFC Дана Уайт рассказал, что ирландский боец Конор Макгрегор рассчитаывает на то, что поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном не состоится.

— Вот в чем дело: Конор считает, что бой Хабиба против Фергюсона не произойдет, — приводит слова Уайта TMZ Sports. — Мы пытались сделать этот бой очень много раз. Конор считает, что его не будет. Макгрегор хотел провести бой с Серроне в легком весе, потому что он хочет сразиться с Хабибом, если поединок с Фергюсоном не произойдет.

Посмотрим, что произойдет после этого. Конор очень сосредоточится на этом бое с Хабибом.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдет 18 апреля на UFC 249 в Нью-Йорке.

35-летний американец провел 28 боев, в которых одержал 25 побед, в том числе 11 нокаутом.

31-летний россиянин одержал 28 побед в 28 поединках, в том числе 8 нокаутом.