Дана Уайт: «Искренне верю, что реванш Хабиба и Конора состоится. Они ненавидят друг друга»

Президент UFC Дана Уайт заявил в интервью ESPN, что не теряет надежды организовать реванш между Хабибом Нурмагомедовым (29-0) и Конором Макгрегором (22-5).

«Хабиб так сильно ненавидит Конора Макгрегора... Ненависть, которую испытывают друг к другу эти двое, так же реальна, как и все, что вы сейчас видите вокруг. И я верю, что если Конор может выйти из всего этого и стать тем парнем, который выиграет титул. Я искренне верю, что он [Хабиб] тогда встретится с Конором», — сказал Уайт.

Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся 6 октября 2018 года на турнире UFC 229. Хабиб победил болевым приемом в четвертом раунде, защитив титул чемпиона UFC в легком весе. 24 октября 2020-го 32-летний Нурмагомедов победил удушающим приемом Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении карьеры. При этом промоушен UFC до сих пор не лишил Хабиба чемпионского титула.

32-летний Макгрегор 24 января этого года проиграл нокаутом во втором раунде Дастину Порье на турнире UFC 257.