Дана Уайт: «Буду уговаривать Хабиба провести еще один бой»

Президент UFC Дана Уайт проведет встречу с чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, чтобы убедить его провести еще один бой.

«Если мы говорим о деньгах, то Хабиб уже может не работать до конца жизни. Денег у него выше крыши. Но при этом он все еще способен делать то, что позволит ему и дальше зарабатывать невероятные деньги. Скоро мы проведем с ним встречу, впервые нормально сядем лицом к лицу и поговорим.

Я не знаю, как пройдет эта встреча, но я буду пытаться изо всех сил, чтобы уговорить его еще на один бой. Хотя как фан единоборств, я хочу, чтобы он дрался еще 10 раз», — рассказал Уайт в интервью ESPN.

Хабиб в 2020 году провел один поединок. 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) он выступил на турнире UFC 254 и досрочно победил Джастина Гэтжи. Сразу после поединка он заявил о завершении карьеры.