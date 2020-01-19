Президент UFC Дана Уайт заявил, что не стоит ждать проведения боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в Москве.

— Может ли бой Хабиба и Конора пройти в Москве? Нет! Почему? Очень-очень много причин на это. Можно говорить только о тех городах, которые имеют смысл, — сказал Уайт на пресс-конференции. — Мы сделаем это в либо в Великобритании, либо в США: Нью-Йорке, Далласе. Вегас — лучшее место для такого боя, но Хабиб — не большой фанат Вегаса после того, что было здесь в прошлый раз.

31-летний Конор Макгрегор нокаутировал американца Дональда Серроне в первом раунде. Свой предыдущий поединок он провел в Лас-Вегасе 6 октября 2018 года против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Российский спортсмен одержал победу болевым приемом в четвертом раунде. 31-летний россиянин в последнем поединке победил американца Дастина Порье.