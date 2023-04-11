Дагестанский боец из Франции рассказал о несостоявшемся бое с Чимаевым

Двойной чемпион промоушена Ares Абдул Абдурагимов в интервью «СЭ» вспомнил, как мог провести поединок против Хамзата Чимаева в промоушене Brave CF.

— Да, один момент был, — сказал Абдурагимов «СЭ». — Когда я был чемпионом там, они хотели с ним меня поставить. Но поставили реванш с этим иорданцем, Аль-Силави.

— То есть такая возможность была, но это ни во что не развилось?

— Да. Он после этого написал мне в «Инстаграме» (соцсеть запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской. — Прим. «СЭ») на кумыкском языке. Говорит: давай матч сделаем по грэпплингу, увидим, кто сильнее. Я говорю: давай, проблем нет, в любое время. Но что-то не получилось. Потом он в UFC ушел, контакт остановился.

— Вы лично знакомы? Вы же два раза бились в одном карде.

— Да, мы увиделись, разговаривали. Один раз я в Brave в Швеции подрался, там он был, он нас угощал, покушали вместе. Он добрый, нормальный человек — все по-мужски.

— Вы говорите, на кумыкском написал. Но он же чеченец.

— Да, это его друг-кумык [помог написать сообщение].

Абдурагимов родился в Дагестане, но в 14 лет с семьей переехал во Францию. В данный момент идут переговоры о подписании бойца в UFC. Профессиональный рекорд Абдула — 16 побед и одно поражение.