Дацик намерен завершить карьеру боем с Емельяненко

Боец ММА Вячеслав Дацик сообщил в интервью «СЭ», что рассчитывает завершить карьеру боем с Александром Емельяненко.

Дацик 16 ноября проведет поединок со спецназовцем ФСИН Максимом Перовым, а Емельяненко 29 ноября выйдет против стронгсмена Михаила Кокляева. Оба боя пройдут по правилам бокса.

— Что планируете делать после боя с Перовым? Какая следующая цель? — вопрос Дацику.

— Посмотрим. Будут другие бойцы, новые вызовы. Конечно, конечная жертва — Саша Емельяненко.

— Он назвал вас «мертвым человеком и заблудившимся ребенком». Вас задели эти слова?

— Саша так пиарится, вот и пусть пиарится. Придет время, и ринг все покажет.

— Когда бой может состояться?

— В следующем году. Помимо тренировок, надо провести еще 5-6 боев. Набрать форму, разогнать выносливость, бойцовский адреналин и после этого — заключительный бой с Сашей.

— Финальная точка карьеры?

— Да. На спорт уже времени нет. Кого-то буду тренировать. В принципе, уже не 20 лет, травмы заживают долго. Сейчас занимаюсь бизнесом, а бои — это хобби.

При этом Дацик не исключил, что бой с Емельяненко может стать не последним в его бойцовской карьере.

— Припрет — опять выйду на ринг, — сказал он. — Не говорю же, что ухожу навсегда. Можно провести последний бой, а через полгода-год опять накроет и захочется вернуться. Взять Джорджа Формана — он в 53 года стал чемпионом мира и до 56 лет удерживал титул. Вот живой пример Олег Шалаев, надоело гонять молодежь, и решил сам на ринг выйти. Он тренируется со спортсменами на равных. А если есть здоровье, то почему нет? Хоть и расстрелянный. Я же разговаривал с киллерами, которые в него стреляли. Их трое было. Они ведь еще получили. Олег словил три пули, но уклончик — и троих рубанул. Бокс — уникальная вещь.

?Дацик более 10 лет провел в заключении, в конце февраля вышел на свободу, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым. «Рыжий Тарзан» весил на 70 кг больше соперника, но проиграл из-за дисквалификации. Согласно Sherdog, у 39-летнего Дацика 5 побед и 9 поражений в ММА. Однако известно, что в статистику внесены далеко не все поединки с его участием. На счету 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. (Дмитрий Зимин)

Полное интервью с Дациком — в ближайшее время на sport-express.ru