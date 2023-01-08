Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал уход экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) из индустрии ММА.

«Это было ожидаемо. Он достиг своего пика как спортсмен и тренер. Он реализовался в полной мере, что можно еще получить в индустрии ММА? Ничего. Все уже было, все, что дальше, — это повторение. У Хабиба нормальные и здоровые амбиции, он хочет развиваться в других направлениях. Он пошел дальше. Возможен ли его уход из ММА из-за религии? Нет, не думаю, что причина в этом. Причина, наверное, в том, что он эмоционально в индустрии выгорел. У него уже другие цели и задачи, которые он будет решать», — сказал Гаджиев «СЭ».

Под руководством Нурмагомедова Ислам Махачев (23-1) стал чемпионом UFC в легком дивизионе, а Усман Нурмагомедов (16-0) — чемпионом Bellator в легком дивизионе.