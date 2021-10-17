Исмаилов выступил с заявлением после боя с Минеевым и назвал причины поражения

Российский боец ММА Магомед Исмаилов назвал причины поражения от Владимира Минеева в поединке за чемпионский пояс AMC Fight Night в среднем весе.

«Приветствую всех! Думаю, настало время для моего первого комментария после противостояния. Я потерял сознание от нехватки кислорода, от того, что не мог вдохнуть полной грудью. Обычно со мной такого не случается. Я устаю, но могу продолжать работать, идти вперед. В этот раз я почему-то не мог дышать. Хотя не могу сказать, что у меня были какие-то суперсложности. Владимир Минеев, вместо того, чтобы праздновать победу, радоваться и прыгать, подошел ко мне, уважил, помог встать. Проявил себя достойно, это заслуживает уважения. Я выражаю ему уважение.

Это точно не конец, дорогие друзья. Я устраню все неполадки, я всегда их устраняю. Слышал, что возник разговор о третьем противостоянии, и что Владимиру Минееву это интересно. Прокомментирую это позднее. Сейчас мне нужно отдохнуть, все осмыслить. Проигрывать я не умею, но, если я проиграл, то я принимаю это", — сказал Исмаилов в видео, которое опубликовал у себя в Instagram.

Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде. Это был второй бой соперников. Первый поединок Исмаилова и Минеева состоялся в октябре 2018 года и завершился вничью.

На счету 31-летнего Минеева 16 побед, одно поражение и одна ничья. У 35-летнего Исмаилова 18 побед, три проигрыша и ничья. После нокаута ему потребовалась помощь врачей.