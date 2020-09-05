Чемпион UFC Миочич считает, что Кормье способен уничтожить Емельяненко

Чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич сравнил экс-чемпиона в двух весовых категориях Даниэля Кормье и российского бойца Федора Емельяненко.

— Посмотрите на резюме Кормье, — цитирует Allboxing Миочича. — Во-первых, он выдающийся борец. Федор, конечно, тоже, но Кормье быстрее, у него тяжелый удар, он умен. Федор тоже, но Кормье, как бы выразиться...

Он лучше во всем, что он делает. Он быстрее, лучше в борьбе и очень умный тактически. Он знает, как не подставляться, как развивать бой в стойке. Он что-то подмечает и идет за целью. Уверен, он уничтожил бы Федора. Мне это самому не нравится говорить, но что есть, то есть.