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11 ноября, 14:31

Минеев — о Махачеве: «Мужик! Наш! Очень рад за него и Хабиба»

Минеев поздравил Махачева с победой над Оливейрой
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе россиянин Владимир Минеев поздравил Ислама Махачева с победой над бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Очень рад за Ислама, — сказал Минеев «СЭ». — Поздравляю его [с победой]. Передаю ему огромный привет, мы с ним знакомы, и я очень рад за Ислама, Хабиба и всю его команду. Они молодцы. У нас в России пояс UFC. Они реально в мире номер один сейчас. Смог ли меня удивить? Я знал, что он [Махачев] сильный. Удивлен — это, наверное... Если бы я вам сказал, что удивлен, что он настолько сильный, то это комплимент. Класс! Молодец, мужик, наш!»

22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби Махачева досрочно выиграл у Оливейры и стал чемпионом UFC в легком весе.

Поединок Минеева и Родригеса по правилам кикбоксинга в рамках бойцовского клуба РЕН ТВ состоится 18 ноября. Телеканал покажет турнир в прямом эфире.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» можно купить по ссылке.

Владимир Минеев
Ислам Махачев
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