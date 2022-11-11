Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе россиянин Владимир Минеев поздравил Ислама Махачева с победой над бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Очень рад за Ислама, — сказал Минеев «СЭ». — Поздравляю его [с победой]. Передаю ему огромный привет, мы с ним знакомы, и я очень рад за Ислама, Хабиба и всю его команду. Они молодцы. У нас в России пояс UFC. Они реально в мире номер один сейчас. Смог ли меня удивить? Я знал, что он [Махачев] сильный. Удивлен — это, наверное... Если бы я вам сказал, что удивлен, что он настолько сильный, то это комплимент. Класс! Молодец, мужик, наш!»

22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби Махачева досрочно выиграл у Оливейры и стал чемпионом UFC в легком весе.

Поединок Минеева и Родригеса по правилам кикбоксинга в рамках бойцовского клуба РЕН ТВ состоится 18 ноября. Телеканал покажет турнир в прямом эфире.

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