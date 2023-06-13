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Сегодня, 14:32

Чарльз Оливейра поднялся в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от категории

Давид Хачатрян
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Рейтинг легкого веса UFC.

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) после победы над четвертым номером рейтинга в легком весе Бенилом Дариушем (22-5) поднялся на одну строчку вверх в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от категории, остановившись на седьмой строчке.

Седьмую строчку Оливейра делит с экс-чемпионом в полусреднем весе Камару Усманом (20-3).

Оливейра победил Дариуша техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.

Чарльз Оливейра
UFC
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