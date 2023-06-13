Чарльз Оливейра поднялся в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от категории

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) после победы над четвертым номером рейтинга в легком весе Бенилом Дариушем (22-5) поднялся на одну строчку вверх в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от категории, остановившись на седьмой строчке.

Седьмую строчку Оливейра делит с экс-чемпионом в полусреднем весе Камару Усманом (20-3).

Оливейра победил Дариуша техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.