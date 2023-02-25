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Сегодня, 18:46

Чалмерс — о поединке против Мейвезера: «Вы будете довольны боем. Я продемонстрирую свое лучшее выступление»

Виталий Косик
Корреспондент
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Боец ММА Аарон Чалмерс поделился ожиданиями от предстоящего боксерского поединка против Флойда Мейвезера.

«Вы будете довольны боем, потому что это никогда не повторится. Так что я сам собираюсь насладится им и продемонстрирую свое лучшее выступление», — приводит слова Чалмерса РЕН ТВ.

Бой Мейвезера и Чалмерса состоится сегодня, 25 февраля, в Лондоне в формате 8 раундов по 2 минуты.

Поединок покажет телеканал РЕН ТВ и YouTube-канале «Ушатайка», трансляция стартует в 0:00 мск.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1079178-chalmers-poobeshchal-chto-zriteli-budut-dovolny-ego-boem-s-meiveizerom
Бокс
Флойд Мейвезер-младший
ММА
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