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Сегодня, 11:09

Царукян объяснил, почему Махачев выиграет у Оливейры

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Ислам Махачев.
Фото AFP

Топовый легковес UFC Арман Царукян объяснил, почему считает россиянина Ислама Махачева фаворитом в возможном бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Да, вероятно... Не вероятно, а точно победит Чарльза Оливейру. Например, Гэтжи дважды уронил Оливейру во время боя, верно? И он не смог продержаться даже одного раунда. Ислам же продержится, и я тоже, потому что мы не боимся навыков Оливейры в грэпплинге», — сказал Царукян в интервью Джеймсу Линчу.

Бой за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой может состояться на турнире UFC 281, который пройдет в октябре в Абу-Даби.

Следующий поединок с участием Царукяна пройдет в ночь на 26 июня на турнире UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе. Соперник — поляк Матеуш Гамрот.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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