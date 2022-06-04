Царукян объяснил, почему Махачев выиграет у Оливейры

Топовый легковес UFC Арман Царукян объяснил, почему считает россиянина Ислама Махачева фаворитом в возможном бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Да, вероятно... Не вероятно, а точно победит Чарльза Оливейру. Например, Гэтжи дважды уронил Оливейру во время боя, верно? И он не смог продержаться даже одного раунда. Ислам же продержится, и я тоже, потому что мы не боимся навыков Оливейры в грэпплинге», — сказал Царукян в интервью Джеймсу Линчу.

Бой за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой может состояться на турнире UFC 281, который пройдет в октябре в Абу-Даби.

Следующий поединок с участием Царукяна пройдет в ночь на 26 июня на турнире UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе. Соперник — поляк Матеуш Гамрот.